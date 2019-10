Tientallen doden bij busongeluk in Saudi-Arabië

Bij een busongeluk in Saudi-Arabië zijn 35 mensen om het leven gekomen. De bus botste op "een zwaar voertuig", meldt het Saudische staatspersbureau.

Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de voor moslims heilige steden Mekka en Medina. De slachtoffers zouden pelgrims zijn, afkomstig uit Arabische landen en Azië. Volgens een Saudische krant gaat het om expats die in Saudi-Arabië wonen.

Bij het ongeluk zijn behalve de doden ook vier gewonden gevallen. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht.

Hadj of oemra

Elke moslim wordt geacht een keer in zijn leven naar Mekka af te reizen voor een pelgrimstocht, ook wel de hadj genoemd. De hadj is in een vaste periode van het islamitische jaar. Daarbuiten heet het een kleine bedevaart, in het Arabisch oemra.