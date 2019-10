Ziekenhuizen gaan over tot landelijke 'staking'

Op woensdag 20 november leggen ziekenhuismedewerkers in het hele land hun werk neer in niet-spoedeisende zaken. Dat is de stakingsvariant voor ziekenhuizen. Het is voor het eerst dat ze overgaan tot een landelijke 'staking', zeggen de vakbonden FNV, FBZ, NU'91 en CNV. Ze doen dit om een betere cao af te dwingen bij de werkgevers.

De bonden willen in de cao een structurele salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Daarnaast willen ze maatregelen om de werkdruk te verlichten. De verbeteringen zijn volgens de vakbonden nodig om verpleegkundigen extra te belonen en om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is groot en de uitstroom ook.

Het gaat om 200.000 medewerkers verspreid over 83 ziekenhuizen. De academische ziekenhuizen vallen niet onder dezelfde cao. De bonden verwachten dat minstens de helft van de ziekenhuizen meedoet aan de actie.

Vastgelopen onderhandelingen

De cao-onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen liepen in juni stuk. In juli werden de eerste zondagsdiensten in ziekenhuizen gedraaid. Onder meer operatiekamers, verpleegafdelingen en radiologie gingen dicht voor zaken zonder spoed. Geplande operaties werden afgezegd. Sindsdien hebben duizenden medewerkers in 25 ziekenhuizen meegedaan aan de acties. FNV schat in dat circa 20.000 patiënten hier last van hebben ondervonden tot nu toe.

Eind september deed de NVZ in een informeel overleg een nieuw voorstel: een loonstijging voor alle medewerkers van 4 procent in 2020 en 2021. De NVZ stelde ook voor per 1 januari 2020 de onregelmatigheidstoeslag te verhogen. Dat betekent een extra 2,5 procent loonsverhoging voor verpleegkundigen. Dat voorstel is afgewezen door de bonden. De verbeteringen zouden te marginaal zijn en daar tegenover staan verslechteringen.

De NVZ-voorzitter van de ziekenhuisdelegatie Gita Gallé vindt het onbegrijpelijk dat de bonden dit voorstel niet aan hun achterban hebben voorgesteld, zei ze eerder in een reactie. "We zijn met dit voorstel tot het uiterste gegaan om aan de wensen van de bonden tegemoet te komen." Maar die bonden houden voet bij stuk.

Toenemende zorguitgaven

Eind augustus schreef Ad Melkert, voorzitter van de NVZ, een brief aan het kabinet. Hij stelde daarin dat het kabinet met extra geld, zo'n 200 miljoen euro, moet komen voor de loonsverhoging in de ziekenhuis-cao. Minister Bruins van Medische Zorg liet weten dat dat geld er niet komt.

In zijn brief licht Melkert toe waarom de ziekenhuizen het zelf niet kunnen betalen. Zij hebben namelijk een akkoord met het kabinet gesloten om de zorguitgaven te beperken. De uitgaven van de ziekenhuizen mogen de komende jaren maximaal 1,7 procent groeien, terwijl de zorgvraag elk jaar met 2,5 procent groeit. Daardoor komen ziekenhuizen financieel onder druk te staan. Geld voor een flinke salarisstijging is er volgens Melkert dus niet.

Het akkoord waar Melkert naar verwijst, is het hoofdlijnenakkoord. We gebruiken met z'n allen steeds meer zorg, door vergrijzing maar ook omdat artsen meer kunnen dan vroeger. De kosten voor de gezondheidszorg zijn inmiddels gestegen tot zo'n 80 miljard per jaar. Om de uitgaven te beteugelen worden er hoofdlijnenakkoorden gesloten sinds 2012.

Het zijn afspraken tussen zorginstellingen, zorgverzekeraars en het ministerie. In het meest recente akkoord is afgesproken om de stijging van de uitgaven in 2022 tot nul te beperken. Dit hopen de partijen te bereiken door onnodig dure of overbodige zorg te schrappen en zoveel mogelijk zorg buiten het ziekenhuis te organiseren.

Dat is een grote opgave omdat er steeds meer ouderen en chronische patiënten bij komen en de lonen van medewerkers blijven gewoon stijgen. Ruim de helft van alle kosten die ziekenhuizen maken bestaat uit salarissen en beloningen. De ziekenhuizen hebben ook rekening gehouden met salarisstijgingen, maar niet met 5 procent.