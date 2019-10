Rutte: vechtende Turken en Koerden in Rotterdam onacceptabel

Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer de gebeurtenissen in Rotterdam woensdagavond veroordeeld. Een demonstratie van Koerden tegen de inval door Turkije in Syrië liep daar flink uit de hand.

Koerden en Turken kwamen tegenover elkaar te staan en er ontstonden vechtpartijen. De politie verrichtte tientallen arrestaties.

"In dit land mag je demonstreren, maar in dit land doen we dat wel beschaafd", zei Rutte. "Maatschappelijke conflicten moet je oplossen door dialoog, niet door de beelden die we vanavond uit Rotterdam hebben gezien. Dat is absoluut onacceptabel."

Volgens Rutte moeten spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nederland worden voorkomen. "Het kabinet steunt gemeenten daarbij."

Meer sancties

De Tweede Kamer debatteerde gisteravond juist over de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. De Kamer wil economische sancties tegen president Erdogan, maar volgens het kabinet is er in Europees verband voorlopig alleen maar steun voor een wapenembargo. Dat is ook al afgekondigd. Rutte zei dat hij zal proberen in EU-verband nog meer strafmaatregelen tegen Turkije voor elkaar te krijgen.