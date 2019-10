Demonstranten en politie voor de derde dag op rij slaags in Barcelona

Voor de derde dag op rij zijn tienduizenden Catalaanse demonstranten in het centrum van Barcelona in botsing gekomen met de oproerpolitie. Ze zijn woedend over de gevangenisstraffen van tussen negen en dertien jaar die negen separatistische leiders kregen opgelegd voor het organiseren van een illegaal referendum voor onafhankelijkheid in 2017.

De demonstranten staken containers en auto's in brand in de buurt van regionale overheidsgebouwen. Zeker vier straten werden door de branden geblokkeerd. Enkele auto's ontploften door het vuur. De politie voerde charges uit en vuurde rubberkogels af.

Ook in Girona kwam het weer tot onlusten. Demonstranten gooiden daar met stenen en rotjes naar de politie.

Drastische maatregelen

De Spaanse premier Pedro Sánchez zei in een toespraak op televisie dat de overheid zich niet laat uitdagen tot het nemen van drastische maatregelen en met "vastberadenheid, kalmte en eenheid" op het geweld zal reageren.

De afgelopen dagen zijn bij de protesten meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie ook politieagenten. Ook voor de komende dagen staan protesten gepland.