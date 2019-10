Slapen, boerenontbijt (met shoarma) en daarna een 'voettocht' in Den Haag

De grote boerenprotestdag in Den Haag en De Bilt is "grandioos" verlopen, zegt een woordvoerder van de organisatie. Het gros van de duizenden boeren is naar huis, een klein deel overnacht in Den Haag. Want ook morgen staan op kleinere schaal acties gepland.

Hoeveel actievoerders in de stad slapen, is onduidelijk. Op het Malieveld staan enkele caravans en trekkers waar boeren in kunnen overnachten. Zij hoeven niet te vrezen dat ze door agenten worden weggestuurd; volgens waarnemend burgemeester Remkes wordt er niet gehandhaafd op demonstranten die al dan niet in een voertuig of tentje de nacht doorbrengen.

In deze video zie je een samenvatting van deze protestdag: