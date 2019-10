13.000 euro schade aan Gronings provinciehuis door boze boer

Naast de kapotte deur is de gevel van het provinciehuis tijdens het boerenprotest besmeurd met eieren en er is stro naar binnen gegooid. Verder zijn één of twee ramen gesneuveld, aldus RTV Noord.

De schade aan het gras op het Martinikerkhof is niet meegerekend. Dat grasveld is niet van de provincie, maar van de gemeente Groningen. De boeren hebben gisteren aangegeven het gras zelf te willen herstellen.

Getuigen gezocht

De politie in Groningen heeft een onderzoek ingesteld naar de incidenten van afgelopen maandag. Zo zijn agenten nog op zoek naar twee fietsers die maandag tijdens het protest getuige zijn geweest van het omverrijden van hekken op de Vismarkt in Groningen. De trekkerbestuurder die de hekken omver heeft gereden, is nog niet aangehouden.

De twee getuigen fietsten in de buurt van de vallende hekken. Een van hen droeg een rugtas en moest stoppen, omdat een deel van het hek op straat terechtkwam, meldt RTV Noord.