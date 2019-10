Wegloper Ruinerwold blijkt natuurliefhebber en kachelverkoper

De 25-jarige man die de rustige Drentse plaats Ruinerwold opschrikte door zich in verwarde toestand te melden in een kroeg en daar te vertellen over zijn geïsoleerde familie, was tot voor kort actief op sociale media. Kennelijk had hij vanuit de boerderij, waar hij en zijn familieleden jarenlang afgezonderd woonden, toegang tot internet en was hij ogenschijnlijk niet wereldvreemd.

Gisteren arresteerde de politie de huurder van het pand, de 58-jarige Josef B. van Oostenrijkse afkomst. Hij zou er samen met zeven anderen, naar verluidt een vader en zes kinderen, hebben gewoond. Mogelijk kwam de familie jarenlang nauwelijks buiten. Er wordt van uitgegaan dat ze er werden vastgehouden, maar de daadwerkelijke gang van zaken is nog onbekend.

De zeven zaten volgens de politie in een "af te sluiten" kamer, maar niet in een kelder. Ook is niet duidelijk of ze er vrijwillig zaten of niet.