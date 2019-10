Opgepakte man Ruinerwold verdacht van 'wederrechtelijke vrijheidsberoving'

De huurder van het pand in Ruinerwold waar de politie deze week een geïsoleerd gezin aantrof, de 58-jarige Oostenrijker Josef B., wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij de gezinsleden tegen hun zin vasthield, ofwel 'betrokkenheid bij wederrechtelijke vrijheidsberoving' in juridisch jargon. Ook heeft hij mogelijk de gezondheid van anderen benadeeld.

De rechter-commissaris moet besluiten of er voldoende redenen zijn om B. langer vast te zetten. Tot nog toe was onduidelijk of het gezin vrijwillig op de afgelegen boerderij in Ruinerwold verbleef. Dat was dus volgens justitie mogelijk niet het geval. B., die klusjesman is, is de huurder van de boerderij.

Verder moet ook nog blijken waarom een aantal van de vijf kinderen, die nu allen meerderjarig zijn, nooit officieel is ingeschreven. De vader en zijn kinderen zijn opgevangen, de moeder is al zeker negen jaar geleden overleden.

Het gezin heeft jaren in en om de boerderij doorgebracht zonder dat iemand in de omgeving hen kende. Het perceel ligt, omringd door bomen, op enkele honderden meters van de omliggende boerderijen.