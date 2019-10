Knot zet deur op een kier om pensioenkortingen dit jaar te voorkomen

Waarom moeten pensioenfondsen korten?

Pensioenfondsen moeten genoeg geld in kas hebben om alle beloofde pensioenen uit te kunnen keren, en een beetje extra. Een pensioenfonds mag een paar jaar onder die grens zitten, maar als dat te lang het geval is moet er gekort worden. In die situatie zitten de metaalfondsen PME en PMT nu. Zelfs volgens afspraken in het nieuwe pensioenstelsel, waar dat beetje extra niet nodig is, hebben de metaalfondsen al te lang te weinig geld in kas en moet er gekort worden - al zijn die kortingen onder het nieuwe stelsel wel lager.

ABP en Zorg en Welzijn hebben te weinig geld om in de toekomst de pensioenen te kunnen verhogen. Ondanks een herstelplan om dat in de toekomst wel te kunnen, zakken de financiën verder weg, door een ondergrens. Ze hebben een te lage 'kritische dekkingsgraad'. Volgens de afspraken in het nieuwe pensioenstelsel zouden kortingen onder deze omstandigheden niet nodig zijn.

Als de financiële positie van ABP en Zorg en Welzijn volgend jaar niet verbetert, komen zij in dezelfde situatie als PME en PMT. Dan zouden zij, ook volgens de nieuwe regels, moeten korten.