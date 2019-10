Veel vragen over Drents gezin, waarvan 'hele buurt wist dat het niet klopte'

Negen jaar lang was een gezin in Drenthe afgesloten van de buitenwereld. Volgens de burgemeester van de gemeente De Wolden leefden de mensen een "teruggetrokken bestaan" in "afgezonderde provisorische ruimtes". Vanochtend meldde media dat ze werden ontdekt op een boerderij in Ruinerwold, vlakbij Meppel. Een lokale caféhouder belde de politie toen de oudste zoon van 25 jaar verward in zijn café verscheen.

Het gezin met een vader en vijf kinderen tussen de 18 en 25 jaar, is inmiddels opgevangen. De politie doet onderzoek. De moeder van het gezin is zeker negen jaar geleden al overleden. Een zevende persoon, een man van 58, is opgepakt. Hij is de huurder van de boerderij. Volgens verschillende media gaat het om de Oostenrijkse klusjesman Josef B.

Talloze vragen over het gezin blijven vooralsnog onbeantwoord. We weten niet hoe ze eraan toe zijn, waarom ze daar waren en of ze tegen hun zin in op de boerderij verbleven. Gaandeweg de dag kwamen er meer vragen bij. Bijvoorbeeld toen de burgemeester op een persconferentie zei dat een aantal van de kinderen nooit was ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hoe dat kan, is nog onduidelijk.

De geïsoleerde ligging van de boerderij, zo'n 200 meter van de weg, verklaart misschien iets. Om het erf staan veel bomen die het zicht ontnemen. Op luchtfoto's is wel een moestuin te zien. Andere boerderijen staan meer dan 100 meter verderop.

Hieronder de boerderij, scroll opzij voor een satellietfoto waarop de geïsoleerde ligging is te zien: