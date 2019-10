Burgemeester over afgezonderd gezin: 'ik heb zoiets nog nooit meegemaakt'

Het gezin dat in een boerderij in Ruinerwold is aangetroffen leefde daar negen jaar lang een "afgezonderd bestaan" in "provisorische ruimtes". Dat zei Roger de Groot, burgemeester van de Drentse gemeente De Wolden, op een persconferentie. "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt."

De 58-jarige man die werd aangehouden, is niet de vader van het gezin en niet de eigenaar van het pand, zei de burgemeester. Dat is in tegenspraak met eerdere berichten. De Groot zei wel dat de man onderdeel van het gezin was, maar kon dat naar eigen zeggen niet toelichten.

Het gezin bestond verder uit zes kinderen tussen de 18 en 25. Een onbekend aantal van hen is niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Dat het gezin wachtte op "het einde der tijden", zoals RTV Drenthe vanochtend schreef, vindt de burgemeester een bijzonder verhaal. Hij kon niet zeggen waar dat vandaan komt.