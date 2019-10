Coalitie: in elke provincie moeten dezelfde stikstofregels gelden

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat alle provincies dezelfde stikstofregels hanteren. De afgelopen dagen trokken vier provincies hun net afgesproken stikstofregels in na protest van boeren. Minister Schouten van Landbouw en Natuur overlegt overmorgen weer met de provincies.

Het trekken van één lijn moet een einde maken aan de onrust bij de boeren en in de bouwwereld. Die onrust heeft betrekking op het plan van de overheid om boeren op vrijwillige basis te gaan uitkopen, zodat de uitgespaarde stikstofruimte gebruikt kan worden voor bouwprojecten.

Provincies maakten de stikstofregels strenger dan minister Schouten had voorgesteld. Zij keken niet naar het aantal dieren waarvoor een vergunning was verleend aan een boer, maar naar het aantal dieren dat die boer daadwerkelijk houdt. Daardoor resteert in veel gevallen een kleinere stikstofvergunning, tot onvrede van de boeren.

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer willen nu dat alle provincies voor de minder strenge regels kiezen, om onduidelijkheid te voorkomen. Ook noemen ze verschillen tussen provincies onwenselijk, omdat sommige natuurgebieden in meer dan één provincie liggen.