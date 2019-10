Inlichtingendiensten delen opnieuw te makkelijk informatie met buitenland

Inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen opnieuw een tik op de vingers. De diensten deelden inlichtingen met het buitenland zonder zich aan de regels te houden, concludeert toezichthouder CTIVD.

De diensten verzamelden bijvoorbeeld data en deelden die, zonder de data zelf goed te hebben bekeken, met buitenlandse inlichtingendiensten. Dat mag, maar dan moet de minister toestemming geven. Dat gebeurde niet altijd. Ook was het papierwerk niet altijd op orde.

Door de nieuwe inlichtingenwet kunnen de inlichtingendiensten op grotere schaal data aftappen, die ook weer met het buitenland kunnen worden gedeeld. Daarom zijn de regels aangescherpt, maar nu blijkt dus dat die niet goed worden nageleefd.

Groot aantal onrechtmatige verzoeken

In februari kregen de diensten ook al een tik op de vingers. Toen bleek dat ze te weinig oog hadden voor risico's bij het delen van informatie met buitenlandse inlichtingendiensten.

Een nieuwe toezichthouder die op basis van de nieuwe inlichtingenwet is ingesteld, maakte zich bovendien zorgen over het grote aantal onrechtmatige verzoeken dat werd ingediend.

Ook bleken de AIVD en de MIVD nieuwe waarborgen die door de nieuwe inlichtingenwet werden ingevoerd, niet na te leven.

Niet gericht aftappen

Ook nu is dat nog niet op orde, concludeert de toezichthouder. Bij het op grote schaal tappen van satelliettelefonie en radioverkeer tapte de AIVD niet 'zo gericht mogelijk' af. Dat moet volgens de wet wel. Daarnaast verwijderde de MIVD irrelevante gegevens niet snel genoeg.

Bij het referendum over de inlichtingenwet vorig jaar ging veel aandacht uit naar het op grotere schaal aftappen van de kabel. Volgens het kabinet is dat nodig om nieuwe dreigingen tegen te gaan, maar tegenstanders spraken van een sleepnet vanwege de grote hoeveelheid data die de diensten zo kunnen verzamelen. Dat 'sleepnet' is inmiddels ingezet, maar toezichthouder CTIVD heeft zich er nog niet over gebogen.