Terugkeer IS-kinderen voor VVD bespreekbaar

Voor de VVD is het bespreekbaar om kinderen van IS-strijders terug te halen uit Syrië als hun ouders niet meekomen. Dat zei VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz in het tv-programma Pauw. De partij verandert daarmee van standpunt.

"Als het over kinderen gaat, ook dat raakt mij natuurlijk. Zeker als het kleine kinderen zijn", zei Yesilgöz. "Die hebben hier zelf ook niet voor gekozen."

Volgens het Kamerlid hebben ouders van IS-kinderen op dit moment nog het recht om met hun kinderen naar Nederland te komen. Maar als die ouders geen recht hebben om terug te keren, is het repatriëren van jonge kinderen bespreekbaar, zei ze. De VVD was eerder tegen de terugkeer van IS-kinderen.

De coalitie is verdeeld over het terughalen van uit Nederland afkomstige IS-strijders die in Syrië gevangen zitten. D66 en ChristenUnie willen praten over hun terugkeer, VVD en CDA niet.

Coalitiepartner D66 reageerde tevreden op het betoog van Yesilgöz. "Heel goed nieuws dat VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz nu ook zegt dat het terughalen van jonge kinderen uit Syrië bespreekbaar is", twitterde D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. "Laten we samen het kabinet hiertoe aanjagen!",