Coalitie verdeeld, kabinet blijft erbij: geen IS-strijders terughalen

De VVD is faliekant tegen het terughalen van strijders Ook het CDA ziet het, gezien de chaos in het gebied, niet zitten. "We kunnen daar geen mensen heen sturen", zegt Kamerlid Van Toorenburg.

Bij de inloop van het coalitieoverleg vanmorgen zei ChristenUnie-leider Segers de dreigende ontsnapping van IS-strijders een "directe bedreiging voor onze veiligheid en de veiligheid in de regio'' te vinden. D66-Kamerlid Sjoerdsma spreekt van "een kantelpunt" nu Turkije aanvallen op het gebied uitvoert.

Volgens Grapperhaus zijn er op dit moment geen berichten van ontsnapte Nederlandse IS-strijders.

Op de vraag of het kabinet niet bezorgd is dat deze mensen alsnog naar Nederland komen zegt de minister dat er al maatregelen genomen zijn. "De paspoorten van Nederlandse uit-reizigers zijn ongeldig, ze kunnen ons land legaal niet in".

"Mochten mensen in Turkije belanden dan kan de marechaussee ze daar oppakken. We zijn voortdurend met onze EU-partners in gesprek. Maar we gaan niet naar een volstrekt onveilig en onoverzichtelijke gebied om deze mensen op te halen".