'Teamchef politie niet meer welkom in Den Haag'

De op non-actief gestelde politiechef Fatima Aboulouafa is niet meer welkom in de eenheid Den Haag. Ze hoorde van de hoogste politiebaas daar, Paul van Musscher, dat ze onvoldoende vertrouwen krijgt van een tiental leidinggevenden in de eenheid, meldt NRC.

Aboulouafa, politiechef in Leiden, vroeg in juni publiekelijk aandacht voor racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politieorganisatie. Op Instagram schreef ze dat klokkenluiders binnen de organisatie oplopen tegen een muur. Er wordt volgens haar te veel de andere kant op gekeken bij klachten.

Na haar uitspraken is ze op non-actief gesteld omdat haar kritiek "te veel interne spanningen" veroorzaakt bij de eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt. Die stap was opmerkelijk omdat korpschef Akerboom afgelopen zomer nog een gesprek met Aboulouafa had en het daarna "pijnlijk en onacceptabel" noemde dat de leiding soms wegkijkt bij meldingen over agenten die zich misdragen.