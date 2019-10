EU spant zaak aan om friet-ruzie met Colombia

Het moet afgelopen zijn met de importheffingen van Colombia op bevroren aardappelproducten uit onder meer Nederland, vindt EU-handelscommissaris Malmström. Zij klaagt de Colombiaanse autoriteiten aan bij de wereldhandelsorganisatie WTO.

Ook frietfabrikanten uit België en Duitsland worden geraakt door de protectionistische maatregelen. De WTO moet nu beslissen of de maatregelen tegen Europese friet juridisch houdbaar zijn.

'Ongerechtvaardigd'

Het friet-conflict speelt sinds november vorig jaar, toen Colombia importheffingen van 8 procent invoerde op diepvries-aardappelproducten. Dat deed het land omdat de Europese friet onder de marktprijs verkocht zou worden. Het argument was dat hierdoor lokale aardappelproducten uit de markt worden gedrukt.

Volgens Malmström hebben ruim dertig onderhandelingspogingen met de Colombiaanse autoriteiten tot niks geleid. Ze noemt de heffingen volledig ongerechtvaardigd.

Domino

Nederland is de grootste aardappelproducent en -exporteur van de EU. De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI), waarbij bedrijven als Aviko, McCain en FarmFrites zijn aangesloten, trekt al langer aan de bel over de Colombiaanse maatregel. De organisatie zegt dat van dumping geen sprake is, maar dat de export zo goedkoop kan door een efficiënte verwerking van aardappelen.

"Het is triest dat het moet gebeuren, maar we zijn heel blij dat de EU besluit haar tanden te laten zien in het dossier", reageert algemeen secretaris Hylke Brunt. De Colombiaanse markt is een relatief kleine afnemer van Europese diepvriesfrieten. "Maar het was een domino-effect waar wij voor vreesden. Enkele landen, zoals Zuid-Afrika en Brazilië, weren onze producten namelijk al."

Volgens de branche-organisatie erkent de EU met de aanklacht bij de WTO die vrees. "Wij horen van mensen uit de exportmarkt dat andere Zuid-Amerikaanse landen met het idee spelen om onze producten te weren. Wij hopen dat dit signaal van de EU landen de-motiveert."