Aardappelindustrie bang voor frietoorlog met Zuid-Amerika

De Nederlandse aardappelindustrie is bang voor een handelsconflict met Zuid-Amerika, nu Colombia heeft aangekondigd heffingen in te voeren op diepgevroren aardappelproducten uit Nederland, Belgiƫ en Duitsland.

Hoewel Colombia een kleine markt is voor de industrie, doet de maatregel om de eigen markt te beschermen wel pijn, zegt Hylke Brunt van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) tegen het ANP. "Wat zij doen is tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Het is triest wat hier gebeurt." Bij de VAVI zijn bedrijven als Aviko en McCain aangesloten.

Lockdown

De industrie is bang dat bij het uitblijven van actie, heel Zuid-Amerika heffingen zal invoeren op Europese diepvriesfriet. "Bij een totale lockdown van Zuid-Amerika staat er meer dan 100 miljoen euro op het spel", zegt Brunt. Volgens de industrie moet de Europese Commissie een zaak aanspannen bij de WTO.

De Europese Commissie stelt dat Colombia de heffingen nog niet officieel heeft aangemeld en dat actief contact wordt gezocht met dat land om de maatregel te voorkomen. Morgen staat het onderwerp op de agenda als de EU-handelsministers, onder wie minister Kaag, in Brussel bijeenkomen.

Zuid-Afrika en Braziliƫ stelden eerder al importheffingen in op uit Europa afkomstige diepgevroren aardappelproducten. De landen willen ermee tegengaan dat Europa hun markt overspoelt met laaggeprijsde producten.

Nederland is de grootste aardappelproducent en -exporteur van de EU. De export van diepvriesfriet groeide de afgelopen drie jaar met 37 procent naar bijna een half miljard euro.