Gemeenten mogen vanaf 2021 betalingsachterstanden inzien van schuldenaren

Gemeenten mogen vanaf 2021 in de bestanden van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars kijken om te zien of iemand betalingsachterstanden opbouwt. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil zo de schuldhulpverlening verbeteren.

De gemeenten moeten op deze manier eerder kunnen signaleren dat iemand in de problemen dreigt te komen en een berg schulden opbouwt die nog moeilijk is af te lossen. Vaak zoeken mensen te laat hulp, zegt Van Ark.

Volgens de staatssecretaris zullen schuldhulpverleners niet lukraak informatie opvragen, maar wordt per burger een plan van aanpak gemaakt. De schuldenaren hoeven vooraf geen toestemming te geven, maar dat is volgens Van Ark niet in strijd met de privacywet.

Schuldhulpverleners

De maatregel is een van de veertig actiepunten die Van Ark heeft aangekondigd om problematische schulden van gezinnen te voorkomen en op te lossen. Ze moeten de reguliere schuldhulpverleners van gemeenten helpen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.

NOS op 3 onderzocht hoe jongeren met een kleine schuld steeds meer in de problemen kunnen raken. Lees hier het artikel of bekijk hier de special: