Queen's Speech in het teken van brexit-onzekerheid

Normaal gesproken is de Queen's Speech, de Britse versie van de Troonrede, het politieke hoogtepunt van het jaar. Omgeven door de eeuwenoude tradities leest koningin Elizabeth de regeringsplannen voor het komende jaar voor. Een ijkpunt, een moment om nieuwe wetten te introduceren. En een moment waarop de Britse democratie zichzelf, met alle pracht en praal, weer even in de etalage zet.

Maar in Westminster is sinds het brexit-referendum van 2016 weinig meer normaal. Want wat de regering-Johnson ook voor plannen zal presenteren van het beter beveiligen van brandgevaarlijke woontorens, het aanleggen van 5G internet of de nieuwe landingsbaan bij Heathrow: het is allemaal toekomstmuziek zolang het brexit-probleem niet is opgelost.

Allereerst heeft de huidige regering bij lange na geen meerderheid om welke wet dan ook door het Lagerhuis te krijgen. Doordat Johnson begin september 21 Conservatieve parlementsleden uit de fractie zette nadat ze met de oppositie hadden meegestemd, komt hij inmiddels 43 stemmen tekort voor een meerderheid.

Sommige Britse commentatoren grapten daarom al dat koningin Elizabeth vooral is gevraagd om het volgende verkiezingsprogramma van de Conservatieven voor te lezen. Want dit alles in beleid omzetten is voorlopig niet aan de orde. Al zal iedereen uiteraard zijn oren spitsen als de Queen het woord 'brexit' uitspreekt om te horen wat premier Johnson, bij monde van de koningin, daarover heeft laten opnemen in de Troonrede.