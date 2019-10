Speciaal fonds om geld te lenen voor verwijderen asbestdak

Er komt per volgend jaar een fonds waar huiseigenaren geld kunnen lenen om hun asbestdak te verwijderen. Dit fonds loopt tot 2028 om mensen te stimuleren op korte termijn in actie te komen, zegt staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur. Het fonds wordt betaald door het Rijk, provincies, gemeenten en banken.

De Eerste Kamer blokkeerde afgelopen zomer een verbod op daken met asbest. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen, vond de Eerste Kamer. Het voorstel voor een verbod leidde ook tot protest van huiseigenaren.

Nu wil de staatssecretaris met een fonds eigenaren helpen hun asbestdak te vervangen. "We gaan dus niet meer verplichten, maar verleiden", zegt Van Veldhoven. "Hoe ouder een dak is, hoe meer asbestvezels het loslaat. Die kunnen dus in de tuin komen en daarmee worden de daken elk jaar een stukje gevaarlijker."

Asbestvezels kunnen ernstige ziekten als stoflongen en longkanker veroorzaken. Elk jaar overlijden zo'n duizend mensen aan de gevolgen van het inademen van asbestvezels.

Niet langer verzekerd

En er is nog een ander probleem, verzekeraars gaan asbestdaken in de toekomst uitsluiten. "En met een onverzekerd asbestdak kan je geen hypotheek krijgen", zegt Van Veldhoven.

Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als onder meer bouwmateriaal veelal in daken.