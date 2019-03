Huiseigenaren vragen in Den Haag compensatie voor vervanging asbest dak

Een groep eigenaren van huizen met asbest daken heeft in Den Haag een petitie met drieduizend handtekeningen aangeboden. Zij willen voorkomen dat de Eerste Kamer een wet aanneemt die hen verplicht voor het jaar 2025 hun dak te vervangen waarbij ze zelf voor de kosten moeten opdraaien.

De kosten zijn volgens initiatiefnemer Leo van Enthoven uit Deventer gemiddeld 25- tot 30.000 euro per eigenaar. "Dat kunnen wij echt niet voor elkaar krijgen", zei hij vanmiddag bij de aanbieding van de petitie aan PvdA-senator Nooren. Het vervangen van een asbest dak is volgens hem niet alleen kostbaar, maar ook een "ingewikkeld technisch probleem".

"De regering moet ons in financiƫle zin helpen", vindt hij. Hij wijst erop dat dat boeren die bijvoorbeeld asbest daken op hun schuren hebben, geld terugkrijgen in de vorm van fiscale voordelen. "Wij krijgen geen cent", zegt Van Enthoven. "Dat is een onrechtvaardigheid die moet worden rechtgezet."

'Haalbaar en betaalbaar'

De wet asbestverwijdering, die moet regelen dat asbest daken na 2024 definitief verboden zijn, is door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu in de Eerste Kamer. Daar leven nog veel vragen, zegt Nooren. "Is het haalbaar en betaalbaar voor de betrokkenen, bijvoorbeeld." Vanmiddag is er een bijeenkomst met deskundigen georganiseerd.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemt en of dat voor of na de Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei is.