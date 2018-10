Kabinet komt met definitief verbod op asbestdaken

Daken met asbest moeten na 2024 helemaal uit Nederland zijn verdwenen. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

De plannen voor een verbod op asbestdaken lagen er al een paar jaar. Dat het nu definitief is geworden, is volgens Van Veldhoven goed nieuws. Ze noemt asbest een grote bedreiging voor de gezondheid. "De hoogste tijd om vandaag nog met saneren te beginnen."

De Tweede Kamer steunt een voorstel van VVD en CDA voor een fonds voor particulieren en bedrijven die de sanering van hun dak niet kunnen betalen. De partijen willen dat de staatssecretaris gaat praten met provincies en gemeenten over het opzetten van zo'n fonds.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. Heel veel gesaneerd is er nog niet: twee jaar geleden werd bijna 10 miljoen vierkante meter weggehaald, vorig jaar ietsjes meer. Dit jaar zal zo'n 12 miljoen vierkante meter asbestdak worden gesaneerd.

Er zijn plannen om het in kaart brengen van asbestdaken te versnellen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om het financieel aantrekkelijk te maken om asbest te saneren.

Populair bouwmateriaal

Asbest was jarenlang een populair bouwmateriaal. Het was licht, stevig, goedkoop en brandveilig. Het is onder meer verwerkt in golfplaten, vensterbanken, riool-, gas- en waterleidingen en plafonds. Het kankerverwekkende materiaal werd gebruikt in veel gebouwen, maar ook in de industrie en scheepvaart. In 1993 kwam er een totaalverbod op het gebruik van asbest.

In de pot voor asbestsanering zat twee jaar geleden 75 miljoen euro. Daar is nog 5 miljoen euro van over. Bedrijven en particulieren kunnen aanspraak maken op een vergoeding om asbestdaken te vervangen. Ze krijgen dan een vergoeding van maximaal 25.000 euro.

TNO en milieu-onderzoeksbureaus zeiden een paar maanden geleden nog dat asbest vaak veel goedkoper, sneller en soms zelfs veiliger kan worden verwijderd. Toch worden de strenge veiligheidseisen niet aangepast en worden binnen de sector geen nieuwe werkmethoden toegelaten. Dat kost de samenleving miljarden euro's, stelde TNO.