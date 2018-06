'Asbest weghalen kost miljarden euro's te veel'

Waar zit asbest in?

Asbest was jarenlang een populair bouwmateriaal. Het was licht, goedkoop en brandveilig. Het is onder meer verwerkt in golfplaten, vensterbanken, riool-, gas- en waterleidingen, warmhoudplaatjes, vinyltegels, luchtkanalen van schoorstenen, gevelpanelen en plafonds. Het kankerverwekkende materiaal werd gebruikt in woningen, scholen en kantoren, maar ook in de industrie en scheepvaart. In 1993 kwam er een totaalverbod op asbest.