Syrië stuurt troepen naar noorden om Turkse aanval te stoppen

De Syrische regering heeft het leger naar het noorden van het land gestuurd tegen om de Turkse inval te stoppen. Dat meldt de Syrische staatstelevisie, die spreekt van "Turkse militaire agressie". Details over de legerinzet worden niet gegeven.

"Dit is een grote wending," zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Er is een deal tussen de regering van president Assad en de Koerdische YPG-strijders dat het Syrische leger de steden Manbij en Kobane binnen 48 uur zal binnentrekken."

Voor de Koerden is dat een hard gelag. Waagmeester: "Kobani is een hele belangrijke stad voor de Koerden waar ze zwaar hebben gevochten tegen Islamitische Staat. Op die plek gaan ze zich overgeven aan het leger van Assad, alleen maar om te voorkomen dat ze onder de voet worden gelopen door het Turkse leger."

Russische luchtmachtbasis

Eerder op de dag meldde onder meer de Amerikaanse minister van Defensie Esper de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) het regime van Assad en Rusland hadden gevraagd om steun.

Volgens een Koerdische functionaris hebben het Syrische regime en de Syrische Democratische Strijdkrachten onderhandeld op een Russische luchtmachtbasis in het land.

De situatie in Manbij en Kobane kan een blauwdruk zijn voor heel Noordoost-Syrië, denkt Waagmeester. "Assad's leger kan zich daar vestigen met wellicht luchtsteun van de Russen. Dat zou wel betekenen dat de Koerden hun droom van een eigen entiteit moeten opgeven."

President Trump gaf eerder vandaag de opdracht om alle resterende Amerikaanse militairen uit het noorden van Syrië weg te halen. In heel Syrië zitten zo'n duizend Amerikaanse militairen, het gros van hen zit in de noordelijke regio.

Vluchtelingen

Bij de gevechten zijn volgens verschillende bronnen in ieder geval tientallen burgers omgekomen. Volgens de Verenigde Naties zijn na de Turkse inval 130.000 mensen op de vlucht geslagen. Gevreesd wordt dat nog eens honderdduizenden mensen de komende tijd hun huis moeten verlaten.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen morgen bijeen in Luxemburg. Bij dat overleg wordt gepraat over de invasie in Syrië. Afgelopen dagen kondigden onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland een exportstop af naar Turkije van wapens die gebruikt kunnen worden bij de strijd in Syrië.