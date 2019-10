Willem-Alexander en Máxima op bezoek in India (en niet voor het eerst)

Dat was de eerste keer dat Máxima mee was als vriendin van Willem-Alexander. De koningin kent het land ook van haar werk als pleitbezorger voor inclusieve financiering, dat ze doet als speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, ze was er vorig jaar nog. Aankomende week is haar rol een andere; het vergezellen van het staatshoofd.

Tech Summit

Maandag en dinsdag is het koningspaar in de Indiase hoofdstad New Delhi. Daar zijn de vaste onderdelen die horen bij een staatsbezoek: onder andere de welkomstceremonie bij de president en het staatsbanket. Daarnaast zijn de koning en de koningin te gast bij een "Tech Summit".

Woensdag is ingeruimd voor een bezoek aan Mumbai, waar Willem-Alexander en Máxima onder meer gaan kijken bij een project voor armoedebestrijding. Donderdag en vrijdag is het paar in de zuidelijke deelstaat Kerala. Daar ontstonden 400 jaar geleden de eerste banden tussen India en Nederland, toen de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) handelde in specerijen en textiel.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken, die altijd meereist met de koning op staatsbezoeken komt pas woensdag. Hij is voor die tijd in Luxemburg om te overleggen over de situatie in Noord-Syrië.