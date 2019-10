Minister Blok toch maandag naar Luxemburg om over Turkije en Syrië te praten

Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat maandag toch naar Luxemburg voor een belangrijke vergadering over de situatie in Turkije en Syrië. Het zal ook gaan over de brexit en de toetreding van Albanië, waar Nederland grote bezwaren tegen heeft.

Blok zei eerst dat hij koning Willem-Alexander en koningin Máxima zou begeleiden bij hun staatsbezoek aan India. Hij vond dat dat gebruikelijk is en wilde ook nu vasthouden aan dat gebruik.

Maar gisteren spraken alle partijen in de Tweede Kamer, behalve de VVD en Kamerlid Van Haga, uit dat het kabinet maandag een minister moet afvaardigen. De partijen vinden dat er een minister bij moet zijn als er een gezamenlijk EU-standpunt over Turkije wordt bepaald. Ook is Nederland een van de weinig landen die grote vraagtekens heeft bij de toetreding van Albanië.

Staatsbezoek

Blok vliegt nu pas woensdag naar India om zich bij het staatsbezoek aan te sluiten. De koning en koningin zijn uitgenodigd door de Indiase president Ram Nath Kovind van 14 tot en met 18 oktober. Zij bezoeken de steden New Delhi, Mumbai en de staat Kerala.

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel gaat mee op handelsmissie.