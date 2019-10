Polen stemmen in Nederland: "Laatste kans om regering te veranderen"

Tientallen Polen staan in de rij van een stembureau in Breda. Het is een van de vijf plekken in Nederland waar ze vandaag kunnen stemmen voor de parlementsverkiezingen in hun land.

"Toen de Poolse kerk hier vanochtend uitging, was het ontzettend druk", zegt verslaggever Maino Remmers bij gemeenschapshuis Erasmus, waar twee Poolse vlaggen op het dak wapperen. "Veel mensen willen echt verandering", hoorde hij van de wachtenden. Of die er ook gaat komen, is onwaarschijnlijk. Het staat namelijk vrijwel vast dat de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de parlementsverkiezingen wint.

Een kleine 3100 mensen hadden zich ingeschreven om hun stem bij dit bureau uit te komen brengen. "En er komen nog meer met verklaringen van recht op stemmen", zegt de stembureauvoorzitter Franciszek Roguski. "Wij hebben het hartstikke druk. Als het stemlokaal om 21.00 uur sluit, beginnen we met tellen. We hopen rond 01.00 of 02.00 uur 's nachts klaar te zijn."

In de omgeving van Breda werken veel Polen, bijvoorbeeld in distributiecentra in Waalwijk. Maar ze komen ook uit andere hoeken van het land. "Ze rijden soms 50 tot 100 kilometer om te stemmen."

In Breda worden vandaag een paar duizend polen verwacht bij de stembus: