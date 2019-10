Poolse regering blijft winnen dankzij 'onbetaalbare' welzijnsprogramma’s

De vooraanstaande Poolse econoom Elzbieta Maczysnka is minder pessimistisch: "Het is belangrijk dat de lage lonen in Polen gaan stijgen. Zo lang dat niet gebeurt, blijven hoogopgeleiden en innovatieve ondernemers ons land verlaten, en stopt de braindrain niet." Daarom steunt Maczynska het beleid van PiS, die ze omschrijft als "de eerste Poolse leiders sinds het einde van het communisme die aandacht hebben voor sociale aspecten".

Dat is ten dele waar. Ook in de regeringsperiode van het Burgerplatform (2007-2015) zijn welzijnsprogramma's doorgevoerd; al waren die minder substantieel.

Oppositielid Jaroslaw Urbanjak ziet met leden ogen aan hoe PiS in grote delen van het land de kiezers aan zich weet te binden. "En dat terwijl die partij van het ene in het andere schandaal terecht komt. Je ziet er niets van in de peilingen." Hij doelt daarmee op de reeks van onthullingen van het afgelopen jaar. Zo moest de staatssecretaris van Justitie het veld ruimen omdat hij een uitgebreide intimidatiecampagne voerde tegen rechters die niet regeringsgezind waren. Zelfs het Europese Hof buigt zich over de beschuldiging dat de PiS-regering de onafhankelijke rechtspraak in Polen probeert af te breken.

"In elk ander land zouden dat ontoelaatbare vergrijpen zijn, maar bij ons gebeurt het gewoon," verzucht Urbanjak. Zijn grijze pak oogt net zo kleurloos als zijn gezichtsuitdrukking wanneer hij concludeert dat eigenlijk niemand begrijpt hoe zoiets kan. "Maar beangstigend is het wel."

45 procent voor PiS

Wie door het campagnekwartier van Burgerplatform wandelt, ziet weinig hoopvolle gezichten. De partij lijkt in zekere zin al gecapituleerd te hebben. Er wordt campagne gevoerd met de belofte om de sociale programma's van PiS, die de partij zelf zo verafschuwt, niet af te breken. Zo populair zijn ze bij de kiezer. Het samenwerkingsverband met andere oppositiepartijen, Burgercoalitie geheten, zal volgens peilingen zo'n 38 procent van de stemmen halen. Op ruime afstand van Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die 45 procent krijgt toebedeeld.

Jacek Ciberowski stemt vandaag dus uit volle tevredenheid op PiS: "Dit is niet het kopen van stemmen, zoals de oppositiepartijen beweren. Die weten zelf niet wat Polen willen. Nee, wat we hier zien is het nakomen van concrete beloftes. Als PiS iets aankondigt, dan gebeurt het ook echt."