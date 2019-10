Rebellerende inheemse leiders Ecuador willen aan tafel met president

Na een week van grimmige protesten over brandstofprijzen in Ecuador willen de inheemse leiders van de betogingen praten met president Moreno. Die zei gisteren op televisie dat hij met ze in gesprek wil. "De rust moet terugkeren", zei hij.

De protesten tegen Moreno worden aangevoerd door de Federatie voor Inheemsen in Ecuador. De afgelopen dagen vielen zeker vier doden en werden honderden mensen gearresteerd.

Ook vandaag vonden gewelddadige protesten plaats in de hoofdstad Quito. Daarbij werden brandstichtingen, wegblokkades en overvallen gemeld. Bij het parlementsgebouw schoot de politie met traangas op de demonstranten. Voor vanavond is een door militairen gecontroleerd uitgaansverbod van kracht in Quito.

Aanleiding voor de grootscheepse onrust zijn de economische hervormingen die Moreno heeft aangekondigd om een miljardenlening los te krijgen bij het Internationaal Monetair Fonds. Daarbij is de subsidie op brandstof geschrapt.

Inheemse bevolking kan redelijk wat teweegbrengen

President Moreno zei tot nu toe dat hij de maatregel niet wil terugdraaien, maar vandaag leek het erop alsof de regering toch wil kijken of de eis van de demonstranten kan worden ingewilligd. De burgemeester van Quito zei de wet waarmee de subsidie werd afgeschaft, te willen "analyseren".

De inheemse bevolking van Ecuador, die bestaat uit verschillende stammen, is een overwegend arme en achtergestelde bevolkingsgroep. Het is niet de eerste keer dat deze mensen zich roeren. Al drie keer eerder moest een staatshoofd aftreden na een door de inheemse bevolking geleid protest.