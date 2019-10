Aangepaste kleding, voeding en aerodynamica: zo liep Kipchoge zijn recordtijd

Naast de aerodynamica is er al het andere gedacht om de recordtijd te vestigen. De locatie was ook geen toeval. Kipchoge liep in Wenen over nieuw geasfalteerde wegen en een ultravlak parcours. Tussen 12 en 20 oktober zouden bovendien de perfecte weersomstandigheden bestaan. De windsnelheid was vandaag nagenoeg 0 kilometer per uur, de luchtvochtigheid was een groot deel van de ochtend rond de 80 procent. Ook de temperatuur, tussen de 7 en 14 graden, was ideaal.

Daarnaast was het materiaal van belang. "Wij waren maar een deeltje van de complexe puzzel", zegt Blocken. Na de recordpoging van 2017 op het circuit van Monza in Italië is de drank die Kipchoge tijdens de race drinkt aangepast en is er aan de schoenen gewerkt. De zool zorgt er nu voor dat er minder energieverlies ontstaat bij contact met de grond.

Optelsom

"Dat soort veranderingen zorgt allemaal voor een marginaal verschil", zegt Blocken. "Maar als je dat optelt zijn het aardig wat verbeteringen ten opzichte van de vorige recordpoging."

Uiteindelijk leidden alle aanpassingen ertoe dat Kipchoge als eerste mens een marathon onder de twee uur heeft gelopen. De Keniaanse atleet brak de magische grens op de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter in Wenen met een tijd van 1 uur, 59 minuten en 40 seconden.

De tijd van Kipchoge wordt niet erkend als wereldrecord. De internationale atletiekfederatie erkent alleen records die in officiële wedstrijden worden gelopen.