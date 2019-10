Milieuactivisten blokkeren brug in Amsterdam, 140 mensen opgepakt

In Amsterdam zijn ongeveer 140 klimaatactivisten aangehouden. De betogers horen bij de actiegroep Extinction Rebellion, die al de hele week actievoert in de hoofdstad. Sinds 09.15 uur blokkeren demonstranten de Blauwbrug in het centrum.

Het blokkeren van de brug is niet toegestaan, laat een woordvoerder van de politie weten. Omdat de betogers geen gehoor geven aan de opdracht weg te gaan, worden ze opgepakt, meldt NH Nieuws. Dat gebeurt zonder geweld.

Extinction Rebellion is opgericht in Groot-Brittannië. De laatste tijd laat de wereldwijde beweging geregeld van zich horen. Deze week werden op diverse plaatsen in de wereld betogers opgepakt.

Vriendelijk vragen

Ook in Amsterdam zijn al dagen activisten op de been. Maandag werden zeker tachtig mensen aangehouden bij een blokkade. Met de blokkades willen de activisten klimaatmaatregelen afdwingen. "Onze overheid is al dertig jaar op de hoogte van dit probleem en doet niets. Op een gegeven moment is de tijd van vriendelijk vragen en petities ondertekenen voorbij", zei een woordvoerder begin deze week.