Nederlanders met familie in IS-kampen hoopvol door Turkse inval

Nederland wil Syriëgangers niet actief terughalen. De situatie is volgens het kabinet te onveilig om vertegenwoordigers naartoe te sturen. In juni kwamen wel twee Nederlandse weeskinderen uit een IS-kamp naar Nederland. Die werden door de Franse overheid uit Syrië overgebracht en aan hun Nederlandse voogd overgedragen.

Volgens Rachid heeft de Nederlandse overheid te weinig gedaan om zijn zus terug te halen. "We zijn al een jaar bezig met de regering om haar in Nederland te krijgen, maar er komt geen schot in de zaak." Dit vindt hij vreemd, omdat zijn zus in Nederland is geboren en een Nederlands paspoort heeft. "De Nederlandse staat is verplicht deze vrouwen en kinderen terug te halen."

Rachid krijgt vooral hoop van een belofte van de Turkse president Erdogan. Hij heeft namelijk gezegd dat hij de vrouwen en kinderen die Turkije bereiken naar de ambassades van hun thuisland zal sturen. Zo kunnen ze in hun eigen land worden berecht. Rachid hoopt dat dit ook met zijn zus gebeurt. "Ik heb er vrede mee dat mijn zus een straf zal moeten ondergaan, maar dan zijn zij en de kinderen eindelijk op een veilige plek."

Slechte omstandigheden

Rachid onderhoudt contact met zijn zus via Whatsapp. Ze vertelt hem over de slechte omstandigheden in de kampen. "Mijn zus en haar kinderen slapen in een zelfgemaakte tent op de grond, tussen de slangen en schorpioenen." Ook is er te weinig en ondermaats eten. "Mijn zus was een stevige meid, maar ze is nu heel mager geworden."