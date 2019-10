Eerste ruimtewandelaar Aleksej Leonov overleden (85)

De eerste mens die een wandeling in de ruimte maakte, is overleden. Aleksej Leonov was 85 jaar, meldt de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos.

Leonov was in de jaren 60 piloot bij de luchtmacht van de Sovjet-Unie. Hij verliet zijn ruimteschip op 18 maart 1965.

In het luchtledige blies zijn pak zo ver op, dat het hem in eerste instantie niet lukte om via het luik terug naar binnen te gaan. Pas nadat hij wat lucht uit zijn pak had laten weglopen, kon hij weer het schip in. De wandeling duurde 12 minuten.

Leonov wordt begraven op een militaire begraafplaats buiten Moskou.