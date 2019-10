Nieuwe campagne: praat erover als je twijfelt over je geaardheid

Staatssecretaris Blokhuis wil dat het makkelijker wordt voor jongeren om over hun seksuele geaardheid te praten. Vandaag is het Coming Out Dag en Blokhuis grijpt die dag aan om een campagne te lanceren om het onderwerp "beter bespreekbaar" te maken. Volgens de staatssecretaris denken jongeren die het gevoel hebben dat ze homo, lesbisch, bi, non-binair of transgender zijn vier tot vijf keer vaker over suïcide dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten.

"Door over je zoektocht en onzekerheden te praten bij het ontdekken van je seksuele oriëntatie kunnen we levens redden", zegt Blokhuis. In de campagne worden jongeren onder de hashtag #kweenie bereikt met de boodschap dat het niet erg is om te twijfelen. Ook vertellen bekende influencers hun verhaal.

Verder is de website www.iedereenisanders.nl vernieuwd. Die site biedt begrip en geeft feitelijke informatie, ook voor ouders. Ook zijn er verhalen te lezen van andere lhbti'ers.

Jayson (23) is transgender en is één van de mensen die hun verhaal delen voor de campagne: