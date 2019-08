Blokhuis (ChristenUnie) wil met partij gesprek aangaan over homohuwelijk

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van de ChristenUnie, wil met zijn partij in gesprek gaan over het homohuwelijk. Dat zegt hij in het EO-radioprogramma Dit is de dag. "Dat gesprek zou ik heel graag in de partij willen aangaan, ja."

Binnen de ChristenUnie ligt het homohuwelijk gevoelig. Traditioneel wijst de ChristenUnie het homohuwelijk af, omdat het huwelijk volgens de Bijbel exclusief een verbintenis tussen man en vrouw is. Eind vorig jaar stemde het partijcongres nog tegen een amendement om het homohuwelijk expliciet op te nemen in de nieuwe partijbeginselen.

In het interview sprak Blokhuis over zijn werk als staatssecretaris. Ook een dubbelinterview in de Volkskrant met zijn broer Leo Blokhuis kwam ter sprake. Daarin ging het ook over hun verschillende kijk op het standpunt van de ChristenUnie over het homohuwelijk.

Goede bondgenoot

"Ik heb in het Volkskrant-interview gezegd dat een homohuwelijk uit de aard van de zaak niet hetzelfde is als een huwelijk tussen mensen van een verschillend geslacht", zei Blokhuis nu op de radio. "Maar mensen die verliefd zijn, die houden van iemand van hetzelfde geslacht, die hebben aan mij een goede bondgenoot."

Op de vraag of zij dan ook mogen trouwen zei Blokhuis: "Ik gun ze alle geluk, ja." Naar eigen zeggen wijkt hij daarin niet af van zijn partij. "Nou, als ik vannacht de ChristenUnie-leden die dat vinden te logeren moet hebben, dan wordt mijn huis wel heel vol hoor."

Blokhuis ziet het wegstemmen van het amendement om het homohuwelijk in de partijlijn op te nemen niet als het eindpunt van de discussie. "Ik weet zeker dat hoe er toen besloten is, dat dat een tussenstap is. En dat het een stap is naar een andere formulering waar meer leden zich senang bij zullen voelen. En ik weet zeker dat ook mensen die homoseksueel zijn zich daar gelukkig bij zullen voelen."