VN: tienduizenden burgers op de vlucht in Noord-Syrië

Door de Turkse aanval in het noorden van Syrië zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen, zegt de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR. Alle betrokken partijen worden opgeroepen internationale rechtsregels te respecteren en hulporganisaties hun werk te laten doen.

"Honderdduizenden burgers in Noord-Syrië lopen nu gevaar. Burgers en civiele infrastructuur mogen geen doelwit zijn", stelt VN-vluchtelingentopman Filippo Grandi. Hij wijst erop dat de temperaturen in het oorlogsgebied snel dalen. Daardoor is het volgens Grandi nog meer van belang dat hulporganisaties de vluchtelingen kunnen bereiken

Vijftien internationale hulporganisaties, waaronder Artsen zonder Grenzen en Oxfam International, doen een soortgelijke oproep. In het noordoosten van Syrië zijn naar schatting meer dan 1,5 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. Door de gevechten en bombardementen moeten hulporganisaties hun werk staken of verplaatsen, omdat ze niet langer veilig kunnen werken.

Vanmorgen hebben tientallen hulpverleners van internationale organisaties Syrië verlaten. Bij het passeren van de grens met Turkije zeiden sommigen dat ze met tegenzin vertrokken, maar dat hun werkgevers daarvoor opdracht hebben gegeven.

Het was een onrustige nacht in het noorden van Syrië: