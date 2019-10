ANWB verwacht morgen lange files door herfstvakantie

De herfstvakantie leidt morgen en volgende week vrijdag tot een extra drukke avondspits, zegt de ANWB. Morgen begint de vakantie voor scholen in regio Zuid. In regio's Noord en Midden gaan de scholen een week later dicht, op vrijdag 18 oktober.

De verkeersdienst verwacht dat de files vrijdag al rond 13.00 beginnen. Vooral rond Den Bosch en Eindhoven wordt meer drukte verwacht dan normaal. De meeste files zullen na 19.00 opgelost zijn.

Ook volgende week donderdag en vrijdag zal het drukker zijn tijdens de avondspits door terugkerende vakantiegangers. Dat geldt ook voor de donderdagavond de week erop.