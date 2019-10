Advies: lesstof voor alle Nederlandse leerlingen moet anders

De lesstof in het Nederlandse onderwijs moet veranderen om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. In lesmateriaal hoort ook aandacht te worden gegeven aan 'burgerschap' en 'digitale geletterdheid'. Ook is een betere aansluiting tussen het lesprogramma van basis- en middelbare scholen noodzakelijk om te voorkomen dat leerlingen bepaalde kennis ontberen en daardoor achterstand oplopen.

Plannen

Dit staat in een advies van zo'n 150 leraren en schoolleiders, dat vanmiddag wordt aangeboden aan minister Slob van Onderwijs. De adviescommissie heet het curriculum.nu en is in 2018 gevraagd plannen te maken voor de aanpassing van het zogenoemde curriculum, de verplichte lesstof voor alle Nederlandse leerlingen.

De verplichte lesstof is inmiddels zo'n dertien jaar oud en zowel de politiek als de leraren erkennen dat de inhoud van een aantal vakken is verouderd. Leerlingen moeten beter worden voorbereid op "hun persoonlijke, maatschappelijke en werkende leven", stelt de commissie en daarom hebben de leraren gewerkt aan een lange lijst met uitgangspunten voor negen 'leergebieden', zoals Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, maar ook bewegen en sport.

De commissie heeft geen concreet lesmateriaal gemaakt en het rapport blijkt op een enkele punten na, algemeen van aard.