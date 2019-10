Vaccinatie voorlopig niet verplicht voor kind in crèche

Het kabinet gaat voorlopig niet over tot een vaccinatieplicht voor kinderen die naar de kinderopvang gaan. Maar als de vaccinatiegraad verder daalt, kan die verplichting er wel komen. Daarvoor treft het kabinet nu voorbereidingen. Bronnen bevestigen een bericht daarover van de Telegraaf.

De staatssecretarissen Blokhuis (Volksgezondheid) en Van Ark (Sociale Zaken) nemen daarmee het advies over van de commissie Vermeij. Die deed onderzoek naar hoe kinderdagverblijven en ouders moeten omgaan met niet-ingeënte kinderen. Het gaat dan vooral om een vaccinatie tegen mazelen.

Op dit moment ligt het percentage gevaccineerde kinderen op 90,2 procent. Voor specifiek mazelen is het iets hoger: 92,9 procent. Dat is lager dan de 95 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO eist, maar Blokhuis is het met de commissie Vermeij eens dat er nu nog geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Kritische ondergrens

Het onderzoeksinstituut voor de volksgezondheid RIVM krijgt de opdracht om vast te stellen waar de kritieke ondergrens ligt bij vaccinaties. Als de vaccinatiegraad daaronder zakt, wordt vaccinatie een voorwaarde om een kind naar de crèche te kunnen brengen.

Als door die maatregel de vaccinatiegraad nog niet stijgt, komt er mogelijk een wettelijke, algehele verplichting om kinderen in te enten.