Duits kabinet keurt klimaatmaatregelen goed

Het Duitse kabinet heeft maatregelen goedgekeurd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De coalitiepartijen waren het al eens over de hoofdlijnen, nu is verdere invulling bekend. Zo worden ministers verantwoordelijk voor het halen van jaarlijkse klimaatbeschermingsdoelen binnen hun werkgebieden.

In 2030 moet er 55 procent minder worden uitgestoten dan in 1990. Rond 2050 wil Duitsland klimaatneutraal zijn, dus niet langer broeikasgassen uitstoten die schadelijk zijn voor het klimaat. "Eindelijk zijn er bindende regels voor klimaatbescherming - en dat is zeer goed!", twitterde milieuminister Svenja Schulze vanochtend.

In meerdere opzichten zijn de huidige maatregelen zwakker dan een concept uit februari, schrijft Der Spiegel. Zo is een CO2-besparingsdoelstelling voor 2040 eruit gehaald en is nog onduidelijk met hoeveel de belastingen op motorrijtuigen en brandstof verhoogd gaan worden.

Over de Klimaatbeschermingswet werd binnen de regering tot het eind gestreden. Ook klimaatactivisten hadden kritiek, zij vonden onder meer de prijs op CO2 niet hoog genoeg.

Terwijl bondskanselier Merkel met haar ministers sprak, blokkeerden activisten van Extinction Rebellion een brug in de buurt van haar kantoor in Berlijn.

De maatregelen ter waarde van 54 miljard zijn budgetneutraal, wat betekent dat de overheidsuitgaven niet toenemen. De Bondsdag moet de wet nog goedkeuren.