Zeker twee doden bij aanslag in Duitse stad Halle, verdachte opgepakt

De aanslag vond plaats voor een synagoge; foto's tonen dat er een lichaam voor het gebedshuis ligt. Volgens ooggetuigen zou er ook geschoten zijn voor een döner-zaak in de buurt van de synagoge.

Op Twitter spreekt de politie over meerdere schutters. Er is een aanhouding verricht. Of het om een van de schutters gaat, is onduidelijk. De daders zijn volgens de politie met een auto weggevlucht.

Ook is er in Landsberg, op vijftien kilometer van Halle, geschoten. Of die zaak iets te maken heeft met de aanslag in Halle is nog onduidelijk, zegt een politiewoordvoerder tegen persbureau DPA

Een ooggetuige zag hoe een man een handgranaat gooide: