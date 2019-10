Invallen in Duitsland na dreigmails van neo-nazi's

Op verscheidene plekken in Duitsland zijn invallen gedaan in een onderzoek naar dreigmails van neo-nazi's. Speciale politie-eenheden vielen vanochtend binnen in panden in de deelstaten Beieren, Baden-Württemberg, Thüringen en Saksen-Anhalt.

In juli werd een aantal e-mails verstuurd naar onder meer media, politieke partijen, moskeeën en asielzoekerscentra in het hele land. In de berichten werd gedreigd met bomaanslagen, zonder dat de doelen precies werden genoemd.

De mails waren ondertekend door de rechts-extremistische groepen Volksfront, Blood and Honour en Combat 18. Blood and Honour is een verboden organisatie en Combat 18 is de gewapende tak van die groep. Het getal 18 staat voor de letters A en H in het alfabet, verwijzend naar Adolf Hitler.

Het is niet bekend of er verdachten zijn gearresteerd. Ook is niet duidelijk of er spullen in beslag zijn genomen bij de invallen.