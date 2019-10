Lagerhuis voor brexit op zaterdag bijeen, voor het eerst sinds Falklandoorlog

Het Britse Lagerhuis komt volgende week zaterdag bijeen voor een belangrijke stemming over de brexit. Een dag eerder vergaderen de regeringsleiders in Brussel over het Britse vertrek uit de Europese Unie. Als premier Johnson daar een vertrekakkoord bereikt, moeten de Britse parlementariërs er een dag later over stemmen.

De ingelaste vergadering wordt gezien als een laatste kans om het geplande vertrek met een akkoord met de EU op 31 oktober nog te halen.

Als de vergadering van de Europese Raad geen akkoord oplevert, kunnen de leden van het Lagerhuis ook beslissen om de EU te verlaten zonder akkoord (de no-deal-brexit) of de brexit afblazen, ook al is het niet waarschijnlijk dat dit gebeurt. Ook heeft Johnson nog de mogelijkheid om de Europese Unie om uitstel te vragen.

De kans is minimaal dat bij de vergadering van de Europese Raad een akkoord wordt bereikt. De partijen liggen nog altijd mijlenver uit elkaar. Er zijn in feite nog drie keuzes, zegt correspondent Tim de Wit. "De EU-verlaten zonder deal, met deal of helemaal geen vertrek. Voor alle drie de opties is in het Lagerhuis tot nu nooit een meerderheid geweest. Dus het meest voor de hand ligt dat Johnson op 19 oktober om uitstel moet vragen van brexit, ook al zegt hij dit tot nu toe te weigeren."

Falklandoorlog

Het is zeer uitzonderlijk dat de Lagerhuisleden op zaterdag terugkomen voor een stemming. Dit gebeurde eerder in 1939 vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en in 1982 bij de invasie van de Falklandeilanden.

De vergadering van zaterdag 19 oktober valt samen met een al geplande demonstratie tegen de brexit. Naar verwachting komen duizenden mensen naar het parlementsgebouw in Westminster om te protesteren.