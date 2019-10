'Remkes wordt waarnemend burgemeester Den Haag'

VVD'er Johan Remkes is gevraagd om waarnemend burgemeester van Den Haag te worden. Dat meldt Omroep West op basis van bronnen. Remkes zou al hebben toegezegd.

Na het vertrek van zijn partijgenoot Pauline Krikke is de gemeente op zoek naar een vervanger voor minimaal een jaar. Volgens de regionale omroep is Remkes gevraagd voor de functie omdat hij de nodige rust kan brengen.

De Zuid-Hollandse commissaris van de koning Jaap Smit ontvangt Remkes vanmiddag op het provinciehuis. Daar kunnen de Haagse fractievoorzitters de oud-minister van Binnenlandse Zaken ontmoeten en eventueel bezwaar maken tegen de voordracht.

De 68-jarige Remkes was commissaris van de koning in Noord-Holland, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vicepremier en staatssecretaris Volkshuisvesting en Stedenbeleid. Recent was hij voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek.