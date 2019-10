Protest in Ecuador verhardt: president uitgeweken en voedseltoevoer onder druk

Na bijna een week van gewelddadige protesten in Ecuador, wordt de situatie in het land steeds nijpender. De voedselvoorziening in de hoofdstad staat onder druk en de de president is noodgedwongen uitgeweken van hoofdstad Quito naar Guayaquil.

In Ecuador heerst chaos, zegt correspondent Nina Jurna in het NOS Radio 1 Journaal. Nadat gisteren weer honderden demonstranten zijn opgepakt, is een avondklok ingesteld rondom regeringsgebouwen.

Gisteren gingen in Quito opnieuw mensen de straat op om te demonstreren: