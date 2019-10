VS legt Chinezen reisverboden op 'vanwege onderdrukking Oeigoeren'

De Verenigde Staten hebben een onbekend aantal Chinese regeringsfunctionarissen en leden van de Communistische partij reisverboden opgelegd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt hen ervan dat ze betrokken zijn bij de onderdrukking van de Oeigoeren, een moslimminderheid in de regio Xinjiang.

Ook de directe familie van de Chinezen met een reisverbod kan de toegang tot de VS worden ontzegd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wie er niet meer welkom zijn in de VS, is niet bekendgemaakt. Eerder werden al sancties opgelegd aan een hoge functionaris in de regio Xinjiang.

Gisteren legde de Amerikaanse regering sancties op aan 28 Chinese instanties en bedrijven. Volgens de VS zijn ze betrokken bij mensenrechtenschendingen, onder meer doordat ze apparatuur en software zouden maken waarmee de Oeigoeren en andere islamitische minderheden massaal in de gaten worden gehouden in detentiecentra.

China ontkent

Experts zeggen dat ruim een miljoen Oeigoeren vastzitten in Chinese detentiecentra. Peking zegt dat het gaat om "vrije herscholingskampen", waar terrorisme wordt bestreden.

China wijst alle beschuldigingen van de Verenigde Staten van de hand. "Die zogenaamde 'mensenrechtenkwesties' waar de Verenigde Staten op wijst, bestaan helemaal niet. Deze beschuldigingen zijn niets meer dan een excuus van de VS om zich te mengen in Chinese aangelegenheden", zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.