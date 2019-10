VS zet Chinese bedrijven op zwarte lijst vanwege mensenrechtenschendingen

De Verenigde Staten hebben 28 Chinese instanties en bedrijven op een zwarte lijst gezet vanwege de behandeling van islamitische minderheden door China. Zolang de Chinese bedrijven op de lijst staan, mogen ze geen producten meer kopen van Amerikaanse bedrijven, tenzij ze toestemming hebben van Washington.

Volgens de VS zijn de bedrijven betrokken bij mensenrechtenschendingen, onder meer tegen de Oeigoeren en andere islamitische minderheden in de regio Xinjiang. De Amerikanen spreken van een "campagne van onderdrukking, massale willekeurige detentie en high-tech toezicht op Oeigoeren, Kazachen en andere leden van moslimminderheidsgroepen."

Volgens experts zitten ruim een miljoen Oeigoeren vast in Chinese detentiekampen. Het bestaan van die kampen werd lang ontkend door Peking. Tegenwoordig doet China dat niet meer, maar het land spreekt van "vrije herscholingskampen", waar terrorisme wordt bestreden.

Surveillance-technologie

Op de lijst staan acht bedrijven. Een groot deel daarvan maakt surveillance-technologie, zoals beveiligingscamera's en gezichtsherkenningssoftware. De sancties gelden ook voor een aantal lokale overheidsinstanties in Xinjiang. De Amerikaanse minister Ross van Handel zei dat de technologie van zijn land niet langer gebruikt zal worden om weerloze minderheden te onderdrukken.

Ook camerabedrijf Hikvision, waarvan de VS eerder zei dat de apparatuur spionagegevoelig is, is nu op de lijst gezet. Tegen Chinese staatsmedia zegt Hikvision dat de beslissing van de Amerikanen niet met feiten is onderbouwd. Andere bedrijven op de lijst zijn Dahua, SenseTime en Megvii, grote spelers op de video-surveillance-markt.

De Amerikaanse regering wilde afgelopen voorjaar de bedrijven al op de zwarte lijst zetten vanwege hun mogelijke rol bij de onderdrukking van de Oeigoeren. Eerder werd het Chinese telecombedrijf Huawei op de lijst gezet. Dat was omdat de VS bang is dat de Chinese overheid netwerken en technologie van Huawei misbruikt voor spionage.