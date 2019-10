Asscher: Vogelaar had groot hart voor anderen

Vogelaar was ruim anderhalf jaar minister van Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV. Eind 2008 moest ze het veld ruimen, omdat de top van de PvdA, onder leiding van Wouter Bos, het vertrouwen in haar opzegde.

Ook vanuit andere partijen komen geschokte reacties op het overlijden van Vogelaar. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het "intens verdrietig".