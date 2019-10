Oud-minister Ella Vogelaar (69) onverwachts overleden

Voormalig minister Ella Vogelaar (69) is gisteren overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. "Zij leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt", staat in een verklaring.

Ze was minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV voor de Partij van de Arbeid. Vogelaar moest eind 2008 na ruim anderhalf jaar ministerschap opstappen, nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd.

Tijdens haar korte ministerschap introduceerde ze een lijst van veertig probleemwijken in de grotere steden die in de kabinetsperiode extra investeringen kregen. Die wijken kregen al gauw de naam 'vogelaarwijken'. De bedoeling was dat het binnen tien jaar aanzienlijk beter zou moeten met de leefbaarheid in de wijken. Over het resultaat verschillen de meningen.

Ze botste tijdens haar ministerschap onder meer met PVV-leider Wilders die haar 'knettergek' noemde, omdat ze in een interview met dagblad Trouw had gezegd dat we ooit over een 'christelijk-joods-islamitische traditie' zullen spreken in Nederland.

GeenStijl-interview

Ook bracht een interview met GeenStijl haar in verlegenheid. In dat interview ontkende ze dat ze een spindoctor had. Ze liep uiteindelijk weg bij verslaggever Rutger Castricum, maar hij bleef haar met zijn cameraman volgen, daarna volgde een ongemakkelijke, minutenlange stilte van de kant van Vogelaar.

Vogelaar werd als minister opgevolgd door de latere Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Na haar ministerschap was ze lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Mitros en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. Eerder was ze vicevoorzitter van vakcentrale FNV.